Maine-et-Loire Grez-Neuville Ouvert à tous, chaque participant peut s’installer n’importe où en ville.

Délibération du jury à 19h30.

Concours de peinture proposé à Grez-Neuville, le 2 juillet 2022. francine.richard20@gmail.com Ouvert à tous, chaque participant peut s'installer n'importe où en ville.

Délibération du jury à 19h30.

Exposition des différentes oeuvres le dimanche 3 juillet toute la journée à la salle l'Entre-2.

