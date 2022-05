Concours de peinture et dessins – Couleurs d’Aquitaine Coly-Saint-Amand Coly-Saint-Amand Catégories d’évènement: Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand Dordogne Venez peindre et dessiner le patrimoine de Montignac-Lascaux! Ouvert à tous! Inscription de 8h à 12h au M3, le jour même. 8h00 – 12h00 Accueil des participants, inscriptions et validation des supports. Présentation du patrimoine de la commune.

8h00 – 16h00 Création des œuvres sur le motif

15h00 – 16h00 Retour des œuvres et accrochage

16h15 Réunion du jury pour délibération

