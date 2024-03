Concours de peinture et dessin Couleurs d’Aquitaine Mairie, Place Gambetta Sainte-Foy-la-Grande, samedi 29 juin 2024.

La commune s’associe à Couleurs d’Aquitaine afin d’organiser ensemble un concours régional de peinture et dessin.

La Bastide sera donc un atelier à ciel ouvert le temps d’une journée. Les artistes viendront réaliser leur œuvre en plein air.

La participation est gratuite mais basée sur une inscription le jour-même, à la salle Pierre Lart de 8h à 12h. Tout intéressé doit venir y enregistrer son support avant de s’installer dans la commune pour créer une œuvre en rapport avec le patrimoine foyen, dans l’interprétation qui lui conviendra.

Tout le monde est bienvenu chaque inscrit est ensuite réparti en catégories d’âge, de compétences et de techniques.

Dès 17h30, participants et public sont invités à profiter de l’exposition de l’ensemble des œuvres réalisées sur la journée puis à la remise des prix offerts par la commune et les partenaires du concours. EUR.

Début : 2024-06-29 08:00:00

fin : 2024-06-29 18:00:00

Mairie, Place Gambetta Accueil Salle Pierre Lart

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine animation@saintefoylagrande.fr

