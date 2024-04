Concours de peinture et de poésie Jardin du Couvent et place de l’église, Barbaste, dimanche 6 octobre 2024.

Concours de peinture et de poésie Jardin du Couvent et place de l’église, Barbaste Lot-et-Garonne

Le Syndicat d’Initiative de Barbaste organise un concours de peinture et poésie.

Au programme

10h accueil et installations des peintres et auteur(e)s

10h30 début des animations avec l’atelier d’écriture, une balade animée sur le sentier des Poètes

12h petite restauration

14h animations avec l’atelier d’écriture , une ballade animée sur le sentier des Poètes

16h remise des Prix

Toute la journée exposition de peinture, rencontre avec les auteurs et dédicaces, animation musicale .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 10:00:00

fin : 2024-10-06 17:30:00

Jardin du Couvent et place de l’église, 24 rue Général Nismes

Barbaste 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine silart.barbaste@gmail.com

