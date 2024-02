Concours de peinture et de dessin Couleurs d’Aquitaine Allemans-du-Dropt, samedi 24 août 2024.

Concours de peinture et de dessin Couleurs d’Aquitaine Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Venez nombreux au concours de peinture et de dessin organisé par Allemans Animations et Culture en partenariat avec l’association Couleurs d’Aquitaine. Que vous soyez débutants ou confirmés, enfants ou adultes, venez laisser libre cours à votre imagination afin d’illustrer le patrimoine. Pour composer votre œuvre, vous pourrez utiliser la technique picturale de votre choix. Et en fin d’après-midi, un jury local décerne les prix pour chaque type de peinture et par catégorie. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-24 08:00:00

fin : 2024-08-24 17:00:00

Dans les rues du village

Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

