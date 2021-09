Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Concours de peinture “Couleurs de Kloar” Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Concours de peinture “Couleurs de Kloar” Clohars-Carnoët, 9 octobre 2021, Clohars-Carnoët. Concours de peinture “Couleurs de Kloar” 2021-10-09 – 2021-10-09 Mairie de Clohars-Carnoët 1 Place Général de Gaulle

Clohars-Carnoët Finistère Le samedi 09 octobre 2021, la mairie de Clohars-Carnoët organise un concours de peinture gratuit et ouvert à tous, dès 15 ans. Cette année, « Couleurs de Kloar » se penchera sur le thème du Bas-Pouldu, avec des règles toujours similaires : – Peinture sur support vierge

– In-situ, en extérieur (au Bas-Pouldu) et devant public

– Œuvre à réaliser entre 9h et 18h

– Inscription avant le 05 octobre 2021 auprès du service culture

