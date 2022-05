Concours de peinture – Couleurs de Bretagne Morlaix, 10 juillet 2022, Morlaix.

Organisation de concours de peinture gratuits et ouverts à tous (enfants, amateurs, confirmés), ayant pour but la valorisation du patrimoine breton. Participez à ces journées conviviales, à la découverte des richesses de notre région et profitez de cette occasion pour échanger entre artistes ! 49 Rendez-vous sont prévus en 2022 sur l’ensemble de la région. Etapes prévues : – Morlaix le dimanche 10 juillet à l’Hôtel de ville n- Carantec le vendredi 15 juillet sur la plage du Kélenn

couleurs-de-bretagne@orange.fr +33 2 97 57 25 19 http://couleursdebretagne.org/

