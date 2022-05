Concours de peinture Couleurs de Bretagne Bédée, 22 mai 2022, Bédée.

Concours de peinture Couleurs de Bretagne Bédée

2022-05-22 – 2022-05-22

Bédée Ille-et-Vilaine

Couleurs de Bretagne, c’est la promotion du patrimoine breton via un concours de peinture. Dans différentes villes ou villages de Bretagne, vous serez accueillis pour créer une peinture ou un dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de cette commune (bourg et environs) exclusivement sur le motif. Le soir, votre œuvre sera exposée et vous pourrez participer au concours (non obligatoire) doté de récompenses. Le concours pose ses valises à Bédée au moi de Mai. À vous de jouer ! n100% gratuit.

+33 2 99 07 03 04

