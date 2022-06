Concours de peinture « Couleurs de Bretagne », 14 juillet 2022, .

Concours de peinture « Couleurs de Bretagne »

2022-07-14 – 2022-07-14

Venez peindre ou dessiner le patrimoine et les paysages de Guerlesquin !

Concours gratuit, ouvert à tous, petits et grands, amateurs et confirmés.

A partir de 8h, les participants peuvent créer une œuvre, peinture ou dessin sur un sujet libre en rapport avec le patrimoine de la commune.

En fin d’après-midi, l’intégralité des œuvres est exposée et un jury désigne les lauréats de chaque catégorie.

Exposition ouverte au public dans le respect des règles sanitaires et de distanciation sociale.

guerlesquin@wanadoo.fr +33 2 98 72 84 20 https://www.couleursdebretagne.org/

dernière mise à jour : 2022-05-11 par