Concours de peinture « Couleurs d’Aquitaine » Bourdeilles Bourdeilles Catégories d’évènement: Bourdeilles

Dordogne

Concours de peinture « Couleurs d’Aquitaine » Bourdeilles, 16 juillet 2022, Bourdeilles. Concours de peinture « Couleurs d’Aquitaine »

Le Bourg Place de la Mairie Bourdeilles Dordogne Place de la Mairie Le Bourg

2022-07-16 08:00:00 – 2022-07-16 18:00:00

Place de la Mairie Le Bourg

Bourdeilles

Dordogne Venez peindre et dessiner le patrimoine de Bourdeilles ! Avec Couleurs d’Aquitaine. Ce concours en plein-air et à la journée, s’adressent à tous, aux débutants comme aux avertis, aux enfants comme aux adultes. Venez peindre et dessiner le patrimoine de Bourdeilles ! Avec Couleurs d’Aquitaine. Ce concours en plein-air et à la journée, s’adressent à tous, aux débutants comme aux avertis, aux enfants comme aux adultes. +33 7 85 93 93 05 Venez peindre et dessiner le patrimoine de Bourdeilles ! Avec Couleurs d’Aquitaine. Ce concours en plein-air et à la journée, s’adressent à tous, aux débutants comme aux avertis, aux enfants comme aux adultes. © OT PÉRIGORD Dronne Belle

Place de la Mairie Le Bourg Bourdeilles

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bourdeilles, Dordogne Autres Lieu Bourdeilles Adresse Bourdeilles Dordogne Place de la Mairie Le Bourg Ville Bourdeilles lieuville Place de la Mairie Le Bourg Bourdeilles Departement Dordogne

Bourdeilles Bourdeilles Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourdeilles/

Concours de peinture « Couleurs d’Aquitaine » Bourdeilles 2022-07-16 was last modified: by Concours de peinture « Couleurs d’Aquitaine » Bourdeilles Bourdeilles 16 juillet 2022 Le Bourg Place de la Mairie Bourdeilles Dordogne

Bourdeilles Dordogne