CONCOURS DE PEINTURE ART DES ESCALIERS

2022-05-11 – 2022-05-11 Samedi: Art des Escaliers organise un concours de peinture sur le thème « Peindre Pornic ». Il est ouvert à tous, sans limite d’age. Les candidats doivent se présenter à la Maison des Arts (Place Macé – Halles de Pornic) entre 8h et 10h avec un support vierge sur lequel il devront peindre une vue de Pornic dans la journée. Retour des œuvres au même endroit avant 18h30. Dimanche: Exposition et vote du public; les œuvres réalisées seront exposées à la Maison des Arts et soumise aux votes du public. Remise des prix le jour même à 18h30.

L’association Art des Escaliers organise un grand concours de peinture à Pornic.

artdesescaliers@gmail.com +33 6 41 35 03 07

