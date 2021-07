Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Manche, Vicq-sur-Mer Concours de peinture acrylique pour adulte Vicq-sur-Mer Vicq-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Vicq-sur-Mer

Concours de peinture acrylique pour adulte Vicq-sur-Mer, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Vicq-sur-Mer. Concours de peinture acrylique pour adulte 2021-07-25 09:30:00 09:30:00 – 2021-07-25 18:00:00 18:00:00 RETHOVILLE Moulin à eau de Marie Ravenel – La Coudrairie

Vicq-sur-Mer Manche Dans le cadre de la Journée du patrimoine de Pays et des moulins, l’association Néville Patrimoine organise un concours de peinture acrylique autour du thème de l’arbre. Repas du midi compris. Remise de prix en fin de journée après délibération du jury. Pour adultes, réservation obligatoire, 9h30-18h, sous réserve des conditions météo. Les bénéfices seront reversés à l’association pour la restauration du clocher de Néville-sur-Mer.

Materiel non fourni. Dans le cadre de la Journée du patrimoine de Pays et des moulins, l’association Néville Patrimoine organise un concours de peinture acrylique autour du thème de l’arbre. Repas du midi compris. Remise de prix en fin de journée après délibération du… Dans le cadre de la Journée du patrimoine de Pays et des moulins, l’association Néville Patrimoine organise un concours de peinture acrylique autour du thème de l’arbre. Repas du midi compris. Remise de prix en fin de journée après délibération du jury. Pour adultes, réservation obligatoire, 9h30-18h, sous réserve des conditions météo. Les bénéfices seront reversés à l’association pour la restauration du clocher de Néville-sur-Mer.

Materiel non fourni. dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Vicq-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Vicq-sur-Mer Adresse RETHOVILLE Moulin à eau de Marie Ravenel - La Coudrairie Ville Vicq-sur-Mer