2022-08-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-08-27 18:00:00 18:00:00

Tence Haute-Loire Concours de fin de vacances ouvert à tous. 2 manches de 60 mn. Tous primés. +33 6 67 82 42 46 http://aappma-tence-montfaucon.wifeo.com/ Tence

