Wihr-au-Val Haut-Rhin Wihr-au-Val EUR « L’Association des Anciens Papetiers de Turckheim » organise un concours de pêche spécial grosses truites à l’étang de Wihr au val (lieu dit Klausteinen) sur la route nationale, en direction de Munster. Il se déroulera en 5 tours et un important alevinage sera fait. Les inscriptions seront faites sur place à partir de 08h30 au prix de 25€ et le concours débutera à 09h00.

Petite restauration et buvette. Inscription sur place. +33 6 43 79 37 73

