A l'étang de Lavaupot. Inscription à partir de 8h, concours de 9h à 11h. Tarifs : 5€/-14 ans, 10€/adulte. AAPPMA : pbdubrac@hotmail.fr / 06 52 95 17 09. Concours de Pêche ouvert à tous, tous modes de pêche, 1 seule canne, appâts autorisés.

