Concours de pêche Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: 61110

Sablons sur Huisne

Concours de pêche Sablons sur Huisne, 11 juin 2022, Sablons sur Huisne. Concours de pêche Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

2022-06-11 07:00:00 07:00:00 – 2022-06-11 18:00:00 18:00:00 Etang de la Ballastière Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne 61110 Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne qui se disputera en 2 manches de 3 heures. Sur inscription. Payant, gratuit pour les moins de 16 ans. Une organisation de FLASH (Forum des Loisirs Associatifs de Sablons-sur-Huisne). Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne qui se disputera en 2 manches de 3 heures. Sur inscription. Payant, gratuit pour les moins de 16 ans. Une organisation de FLASH (Forum des Loisirs Associatifs de Sablons-sur-Huisne). +33 6 04 44 27 63 Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne qui se disputera en 2 manches de 3 heures. Sur inscription. Payant, gratuit pour les moins de 16 ans. Une organisation de FLASH (Forum des Loisirs Associatifs de Sablons-sur-Huisne). Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Catégories d’évènement: 61110, Sablons sur Huisne Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Ville Sablons sur Huisne lieuville Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Departement 61110

Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne 61110 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sablons-sur-huisne/

Concours de pêche Sablons sur Huisne 2022-06-11 was last modified: by Concours de pêche Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne 11 juin 2022 61110 Sablons sur Huisne

Sablons sur Huisne 61110