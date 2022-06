Concours de pêche Reterre Reterre Catégories d’évènement: 23110

Reterre

Concours de pêche Reterre, 19 juin 2022, Reterre. Concours de pêche Reterre

2022-06-19 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-19

Reterre 23110 Reterre Inscriptions à partir de 8h – tarif: 10€

Un lot à chaque participant.

Pêche libre pour les concouristes toute la journée. Restauration – buvette Dimanche 19 juin 2022 – à partir de 8h

Reterre