Concours de pêche réservé aux 6-12 ans Blancafort Blancafort Catégories d’évènement: 18410

Blancafort

Concours de pêche réservé aux 6-12 ans Blancafort, 4 juin 2022, Blancafort. Concours de pêche réservé aux 6-12 ans Blancafort

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04

Blancafort 18410 Blancafort Le matériel est prêté et vous pourrez repartir avec les truite pêchées ou les relâcher. Un pot sera prévu à partir de 16h. Sur inscription en mairie Fête des enfants à la Tanche Blancafortaise !

Comme les années précédentes, la nouvelle équipe organise un concours de pêche pour les 6-12 ans qu’ils soient blancafortais ou non. tancheblanca@gmail.com Le matériel est prêté et vous pourrez repartir avec les truite pêchées ou les relâcher. Un pot sera prévu à partir de 16h. Sur inscription en mairie Blancafort

Blancafort

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: 18410, Blancafort Autres Lieu Blancafort Adresse Ville Blancafort lieuville Blancafort Departement 18410

Blancafort Blancafort 18410 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blancafort/

Concours de pêche réservé aux 6-12 ans Blancafort 2022-06-04 was last modified: by Concours de pêche réservé aux 6-12 ans Blancafort Blancafort 4 juin 2022 18410 Blancafort

Blancafort 18410