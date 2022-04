Concours de pêche pour les enfants Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Sablons sur Huisne

Concours de pêche pour les enfants Sablons sur Huisne, 1 mai 2022, Sablons sur Huisne. Concours de pêche pour les enfants Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

2022-05-01 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-01 Etang de la Ballastière Condé sur Huisne

Sablons sur Huisne Orne Sablons sur Huisne Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne pour les enfants jusqu’à 14 ans. Inscription sur place à partir de 13 heures – 2 manches. Une organisation de la commune de Sablons sur Huisne en partenariat avec l’Association Festive Condéenne. Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne pour les enfants jusqu’à 14 ans. Inscription sur place à partir de 13 heures – 2 manches. Une organisation de la commune de Sablons sur Huisne en partenariat avec l’Association… +33 2 33 73 34 01 Concours de pêche à l’Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne pour les enfants jusqu’à 14 ans. Inscription sur place à partir de 13 heures – 2 manches. Une organisation de la commune de Sablons sur Huisne en partenariat avec l’Association Festive Condéenne. Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Sablons sur Huisne Autres Lieu Sablons sur Huisne Adresse Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Ville Sablons sur Huisne lieuville Etang de la Ballastière Condé sur Huisne Sablons sur Huisne Departement Orne

Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sablons-sur-huisne/

Concours de pêche pour les enfants Sablons sur Huisne 2022-05-01 was last modified: by Concours de pêche pour les enfants Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne 1 mai 2022 Orne Sablons sur Huisne

Sablons sur Huisne Orne