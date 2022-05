Concours de pêche : Open Adultes Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-Vienne Saillat-sur-VienneSaillat-sur-Vienne Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Concours de pêche OPEN Adultes Individuel le matin et Américaine l'après-midi. Début des inscriptions 7h00. Début de l'épreuve à 9h00 et jusqu'à 11h00 pour les individuels. Début des inscriptions 13h30. Début de l'épreuve à 14h30 pour l'américaine. Ouvert à tous. Un lot pour chaque participant. Payant. Plan d'eau de chaumeix Saillat-sur-Vienne

