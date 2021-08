Ventron Ventron Ventron, Vosges CONCOURS DE PECHE MICHELE PERRIN – GROSSES TRUITES BAGUEES Ventron Ventron Catégories d’évènement: Ventron

Vosges

CONCOURS DE PECHE MICHELE PERRIN – GROSSES TRUITES BAGUEES Ventron, 22 août 2021, Ventron. CONCOURS DE PECHE MICHELE PERRIN – GROSSES TRUITES BAGUEES 2021-08-22 07:00:00 07:00:00 – 2021-08-22 17:00:00 17:00:00 Etang des Chauproyes 6CD, 43 Daval de Ventron

Ventron Vosges Ventron Inscriptions à partir de 7h, 3 manches de 8h15 à 11h30, une canne avec moulinet (asticots interdits), se munir de son permis de pêche pour ceux qui en possèdent un. inscriptions, buvette, restauration et vente de cartes sur place.La journée de pêche est à 20 €. Menu à 15 € bourguignon, purée, fromage, dessert et café, sur réservation de préférence. Toute truite baguée pêchée donnera droit à un lot à partir de 17h00. +33 3 29 24 07 71 AAPPMA LA TRUITE DE VENTRON dernière mise à jour : 2021-08-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ventron, Vosges Autres Lieu Ventron Adresse Etang des Chauproyes 6CD, 43 Daval de Ventron Ville Ventron lieuville 47.94005#6.87634