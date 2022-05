Concours de pêche Mallemort Mallemort Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Mallemort

Concours de pêche Mallemort, 7 mai 2022, Mallemort.

2022-05-07 08:30:00 – 2022-05-07 11:00:00

Mallemort Bouches-du-Rhône Mallemort 10 10 De 8h30 à 11h, concours ouvert à tous au lac Saint Jean. Apéro à 11h30, nombreux lots. Chaque participant doit avoir son matériel. Concours de pêche à partir de 7 ans alexverrutti@hotmail.fr +33 6 17 78 06 80 De 8h30 à 11h, concours ouvert à tous au lac Saint Jean. Apéro à 11h30, nombreux lots. Chaque participant doit avoir son matériel. Mallemort

