Concours de pêche Lieu dit Lamothe, 18 février 2023, Baleyssagues Baleyssagues. Concours de pêche Lac de Mme Dubernard Lieu dit Lamothe Baleyssagues Lot-et-Garonne Lieu dit Lamothe Lac de Mme Dubernard

Lot-et-Garonne Baleyssagues EUR 7 14 Concours de pêche en février et mars.

Casse-croûte et boissons à disposition. Concours de pêche en février et mars.

Casse-croûte et boissons à disposition. +33 6 81 60 91 32 Objectif Duras

