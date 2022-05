CONCOURS DE PÊCHE : LES AMIS DE LA ROMPURE Beaupréau-en-Mauges Beaupréau-en-Mauges Catégories d’évènement: Beaupréau-en-Mauges

Découvrez un charmant site de pêche, en bord de Loire, à Drain, pour taquiner le poisson et vous détendre au son des oiseaux dans un cadre bucolique. SAMEDI 11 JUIN : Rendez-vous à 14h à l'aire de jeu à côté du camping de Drain pour vous inscrire au concours familial de pêche. Le concours démarre à 14h. Inscription par équipe de deux, les enfants accompagnés d'un adulte sont les bienvenus. DIMANCHE 12 JUIN : Place au concours à l'américaine de 9h à 15h. Inscription au préalable auprès de l'association de pêche les Amis de la Rompure. Concours de pêche avec les amis de la rompure ! +33 6 83 11 69 65 http://amisdelarompure@gmail.com/

