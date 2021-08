Martres-Tolosane lac de saint-vidian Martres-Tolosane Haute-Garonne, Martres-Tolosane Concours de pêche lac de saint-vidian Martres-Tolosane Martres-Tolosane Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Martres-Tolosane

Concours de pêche lac de saint-vidian Martres-Tolosane, 15 août 2021, Martres-Tolosane. Concours de pêche

lac de saint-vidian Martres-Tolosane, le dimanche 15 août à 07:00

L’AAPPMA de Martres-Tolosane organise un concours de pêche le dimanche 15 août à partir de 7h. Lâcher de 80kg de truites AEC et 20kg de grosses. Pêche gratuite pour les enfants. 7h : Petit déjeuner 3€ 7h30 : Engagement concours 10€ et tirage au sort des places 9h : Début du concours, maxi 10 truites, voir règlement 11h : Fin du concours-pesée 13h : Repas 15€ MENU Melon-jambon de pays Cargolade Pomme de terre vapeur Fromage Glace Vin rouge et rosé, café N’oubliez pas vos couverts 17h : Remise des prix des concours de pêche 18h30 : Clôture de la journée, verre de l’amitié offert à tous Date limite d’inscription : le jeudi 12 août 2021. Tel : 05 61 98 84 01, laissez un message si absent.

Engagement concours 10€

Journée de concours de pêche proposée par l’AAPPMA de Martres-Tolosane lac de saint-vidian Martres-Tolosane saint-vidian Martres-Tolosane Martres-Tolosane Le Moulin Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T07:00:00 2021-08-15T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Martres-Tolosane Autres Lieu lac de saint-vidian Martres-Tolosane Adresse saint-vidian Martres-Tolosane Ville Martres-Tolosane lieuville lac de saint-vidian Martres-Tolosane Martres-Tolosane