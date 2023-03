Concours de pêche, jeux intervillages Baraize Baraize Catégories d’Évènement: Baraize

Indre Baraize Le comité des fêtes de Baraize organise un concours de pêche sur la retenue de la Roche au Moine, à Montcocu. Le matin et l’après-midi ouverts à tous : pour les initiés comme pour les novices.

Méchoui, tombola et buvette, de quoi passer une journée sympa dans un cadre champêtre. Concours de pêche, jeux inter villages, activités tout au long de la journée. comitedesfetesbaraize@orange.fr +33 6 82 46 27 67 http://www.fetedelabatteuse.sitew.com/ ©FREEPIK

