Concours de pêche : Jeunes pêcheurs
Plan d'eau de chaumeix, Saillat-sur-Vienne 87720
11 juin 2022

Début des inscriptions 13h15. Début de l'épreuve à 14h00 et jusqu'à 16h00. Un lot pour chaque participant + un goûter offert après l'épreuve. Age limite d'engagement 16 ans. Gratuit pour toutes les inscriptions. Ouvert au jeune public. Organisé par l'association de pêche Les Cormorans.

