Concours de pêche 2021-06-13 – 2021-06-13 Etang de baussenq ENTRESSEN

Istres 13800 pour les sociétaires 15 € et les non sociétaires 20€ une seule canne à coup est autorisée ce jour là, les inscriptions se font sur place à l’Etang de Baussenq. Concours de Pêche de Baussenq +33 4 90 56 10 64 Concours de Pêche de Baussenq pour les sociétaires 15 € et les non sociétaires 20€ une seule canne à coup est autorisée ce jour là, les inscriptions se font sur place à l’Etang de Baussenq.

