2022-07-09 – 2022-07-09

Sundhouse Bas-Rhin EUR Equipe de 5 pêcheurs. Immersion de 400 kg de truites. Feu d’artifice à 23h30 et bal champêtre Petite restauration, buvette. Bal et feu d’artifice. +33 6 22 43 39 21 Equipe de 5 pêcheurs. Immersion de 400 kg de truites. Feu d’artifice à 23h30 et bal champêtre Sundhouse

