Concours de pêche grosses truites Marlenheim, 1 mai 2022, Marlenheim.

Concours de pêche grosses truites Marlenheim

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01

Marlenheim Bas-Rhin Marlenheim

L’association de pêche de Marlenheim organise un concours de grosses truites.

A partir de 10h00 : vente de tickets de pêche et repas ainsi qu’un Marché du terroir.

11h45 : apéritif concert

A partir de 12h00 : Repas (sur réservation), au menu : coquelet à la broche, frites et salade, café et dessert 17€.

Jusqu’à 12 ans, demi-coquelet, frites et dessert 8€.

14h30 : Concours de pêche

18h00 : Remise des prix

TICKETS DE PECHE A 15€ DISPONIBLE SUR PLACE

RESERVATION SOUHAITEE AVANT LE 25 AVRIL 2022

+33 6 59 85 11 92

