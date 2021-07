FromentalFromental Fromental Fromental FROMENTAL, Haute-Vienne Concours de pêche Fromental Fromental FromentalFromental Catégories d’évènement: FROMENTAL

Fromental Haute-Vienne Fromental Fromental Dimanche 11 juillet, inscriptions à partir de 8h, début du concours à 9h, étang de la gare. 10 €/adulte, 5 €/- de 16 ans. Ouvert à à tous. Buvette, barbecue. AAPPMA 06 70 55 55 48. Pour jeunes pêcheurs et adultes. Lot et coupe à chaque participant. alexandre.rodier87@orange.fr +33 6 70 55 55 48 Dimanche 11 juillet, inscriptions à partir de 8h, début du concours à 9h, étang de la gare. 10 €/adulte, 5 €/- de 16 ans. Ouvert à à tous. Buvette, barbecue. AAPPMA 06 70 55 55 48. dernière mise à jour : 2021-07-02 par

lieuville 46.15469#1.39978