Sainte-Reine-de-Bretagne Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique, Sainte-Reine-de-Bretagne CONCOURS DE PÊCHE ET FÊTE DE L’ÉTANG Sainte-Reine-de-Bretagne Sainte-Reine-de-Bretagne Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Reine-de-Bretagne

CONCOURS DE PÊCHE ET FÊTE DE L’ÉTANG Sainte-Reine-de-Bretagne, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Sainte-Reine-de-Bretagne. CONCOURS DE PÊCHE ET FÊTE DE L’ÉTANG 2021-07-03 – 2021-07-03

Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique Sainte-Reine-de-Bretagne Concours de pêche de 9 h à 12 h. Inscription dès 7h30. 50 pêcheurs

Paëlla le midi sur réservation Renseignements et réservations:

Membres du Brochet Reinois 06 88 47 12 98 – 06 45 81 58 96 – 06 61 28 33 79 Concours de pêche de 9 h à 12 h. Inscription dès 7h30. 50 pêcheurs

Paëlla le midi sur réservation Renseignements et réservations:

Membres du Brochet Reinois 06 88 47 12 98 – 06 45 81 58 96 – 06 61 28 33 79 dernière mise à jour : 2021-06-19 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sainte-Reine-de-Bretagne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sainte-Reine-de-Bretagne Adresse Ville Sainte-Reine-de-Bretagne lieuville 47.43669#-2.19443