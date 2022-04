Concours de pêche enfants Issigeac Issigeac Catégories d’évènement: Dordogne

Issigeac

Concours de pêche enfants Issigeac, 23 avril 2022, Issigeac. Concours de pêche enfants Face à l’école – La Banège Chemin des écoliers Issigeac

2022-04-23 – 2022-04-23 Face à l’école – La Banège Chemin des écoliers

Issigeac Dordogne Issigeac EUR Le Roseau Issigeacois organise un concours de pêche pour les moins de 12 ans sur le plan d’eau la Banège.

Une carte de pêche valide est obligatoire. Sans inscription.

Seront proposés : café, chocolat chaud et crêpes. Le Roseau Issigeacois organise un concours de pêche pour les moins de 12 ans sur le plan d’eau la Banège.

Une carte de pêche valide est obligatoire. Sans inscription.

Seront proposés : café, chocolat chaud et crêpes. +33 6 30 17 95 61 Le Roseau Issigeacois organise un concours de pêche pour les moins de 12 ans sur le plan d’eau la Banège.

Une carte de pêche valide est obligatoire. Sans inscription.

Seront proposés : café, chocolat chaud et crêpes. pixabay

Face à l’école – La Banège Chemin des écoliers Issigeac

dernière mise à jour : 2022-04-07 par

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Issigeac Autres Lieu Issigeac Adresse Face à l'école - La Banège Chemin des écoliers Ville Issigeac lieuville Face à l'école - La Banège Chemin des écoliers Issigeac Departement Dordogne

Issigeac Issigeac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issigeac/

Concours de pêche enfants Issigeac 2022-04-23 was last modified: by Concours de pêche enfants Issigeac Issigeac 23 avril 2022 Dordogne Issigeac

Issigeac Dordogne