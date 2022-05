Concours de pêche en mer à Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay Catégories d’évènement: Bretteville-sur-Ay

Concours de pêche en mer à Bretteville-sur-Ay

2022-08-06 08:45:00 – 2022-08-06 12:00:00
Rue de la Mer Bretteville-sur-Ay
Bretteville-sur-Ay Manche

Bretteville-sur-Ay Manche Concours de pêche en mer à Bretteville-sur-Ay, avec son bateau (quatre pêcheurs maximum par bateau). Récompense pour tous les participants.

Événement organisé par l’Association Brettevillaise de Pêcheurs Plaisanciers. Concours de pêche en mer à Bretteville-sur-Ay, avec son bateau (quatre pêcheurs maximum par bateau). Récompense pour tous les participants.

Concours de pêche en mer à Bretteville-sur-Ay, avec son bateau (quatre pêcheurs maximum par bateau). Récompense pour tous les participants.

Événement organisé par l'Association Brettevillaise de Pêcheurs Plaisanciers.

db.richard@orange.fr +33 6 32 97 82 00

Événement organisé par l’Association Brettevillaise de Pêcheurs Plaisanciers. Rue de la Mer Bretteville-sur-Ay Bretteville-sur-Ay

