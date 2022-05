Concours de pêche en floatub ! Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière Catégories d’évènement: Lot

Sénaillac-Latronquière

Concours de pêche en floatub ! Sénaillac-Latronquière, 22 octobre 2022, Sénaillac-Latronquière. Concours de pêche en floatub ! Sénaillac-Latronquière

2022-10-22 – 2022-10-22

Sénaillac-Latronquière Lot 20 EUR 20 40 La compétition, sous tous ses aspects, sera réglementée par le présent règlement et s’inscrit dans le cadre

du circuit départemental. Le règlement devra être suivi par tous les concurrents.

Ce circuit est une compétition amicale, elle est organisée par une AAPPMA Lotoise avec le soutien de la

Fédération départementale.

La compétition se déroule en Float-Tube exclusivement.

Les participants doivent être munis de leur carte de pêche valide, vignette Club Halieutique Obligatoire en

cas de carte prise dans un autre département réciprocitaire.

Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale à l’inscription. L’aappma du Haut Quercy organise un concour de pêche en float-tube.

100%no-kill

100%float-tube +33 6 33 00 10 75 La compétition, sous tous ses aspects, sera réglementée par le présent règlement et s’inscrit dans le cadre

du circuit départemental. Le règlement devra être suivi par tous les concurrents.

Ce circuit est une compétition amicale, elle est organisée par une AAPPMA Lotoise avec le soutien de la

Fédération départementale.

La compétition se déroule en Float-Tube exclusivement.

Les participants doivent être munis de leur carte de pêche valide, vignette Club Halieutique Obligatoire en

cas de carte prise dans un autre département réciprocitaire.

Les mineurs doivent présenter une autorisation parentale à l’inscription. aappma tolerme saint céré

Sénaillac-Latronquière

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Sénaillac-Latronquière Autres Lieu Sénaillac-Latronquière Adresse Ville Sénaillac-Latronquière lieuville Sénaillac-Latronquière Departement Lot

Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senaillac-latronquiere/

Concours de pêche en floatub ! Sénaillac-Latronquière 2022-10-22 was last modified: by Concours de pêche en floatub ! Sénaillac-Latronquière Sénaillac-Latronquière 22 octobre 2022 Lot Sénaillac-Latronquière

Sénaillac-Latronquière Lot