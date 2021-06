Diou Diou Allier, Diou Concours de pêche Diou Diou Catégories d’évènement: Allier

Diou

Concours de pêche Diou, 12 septembre 2021-12 septembre 2021, Diou. Concours de pêche 2021-09-12 – 2021-09-12

Diou Allier Ouvert à tous.

Organisé par La Ligne Diouxoise. henri.tinet@neuf.fr +33 4 70 42 96 48 Ouvert à tous.

Organisé par La Ligne Diouxoise.

Détails Catégories d’évènement: Allier, Diou Étiquettes évènement : Autres Lieu Diou Adresse Ville Diou lieuville 46.53391#3.7412