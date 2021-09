Artix Artix Artix, Pyrénées-Atlantiques Concours de pêche de poissons-chat Artix Artix Catégories d’évènement: Artix

Pyrénées-Atlantiques

Concours de pêche de poissons-chat 2021-10-02 08:00:00 – 2021-10-02 Lac du Lacot Chemin des Malats

Artix Pyrénées-Atlantiques Artix Inscriptions à partir de 8h

Bouchons à l’eau à partir de 8h30 et fin du concours à 11h30

La carte d’adhérent du Lacot est obligatoire.

Lots aux 3 premiers

