Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Comme chaque année à l’occasion des fêtes de la Saint-Fiacre un grand concours de pêche est organisé sur les rives de la Mayenne. Le concours se déroulera de 10h à 16h. Renseignements et inscriptions au 02 43 68 03 80 ou 06 64 85 89 12 Rendez-vous à Château-Gontier pour l’édition 2022 du concours de pêche de la Saint-Fiacre ! Comme chaque année à l’occasion des fêtes de la Saint-Fiacre un grand concours de pêche est organisé sur les rives de la Mayenne. Le concours se déroulera de 10h à 16h. Renseignements et inscriptions au 02 43 68 03 80 ou 06 64 85 89 12 Château-Gontier-sur-Mayenne

