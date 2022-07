Concours de pêche Communal Michel Cotton

l'AAPPMA « La gaule du loin » vous propose le 17 Septembre 2022 un concours de pêche Communal au étangs de Dordives. Pour les enfants, c'est le matin : rendez-vous sur place à 8h00, début du concours à 9h00. Fin du concours et remise des prix à 11h00. 12h00 une collation pour les enfants. Pour les adultes, c'est l'après-midi : début du concours à 14h00. Fin du concours et remise des prix à 17h00. Inscription par mail à : etangsdedordives@orange.fr ou par téléphone au : 06.15.47.66.20

