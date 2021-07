Bussang Bussang Bussang, Vosges CONCOURS DE PÊCHE Bussang Bussang Catégories d’évènement: Bussang

Vosges

CONCOURS DE PÊCHE Bussang, 25 juillet 2021-25 juillet 2021, Bussang. CONCOURS DE PÊCHE 2021-07-25 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-25 17:00:00 17:00:00 rue du 3ème RTA Chalet des Pêcheurs

Bussang Vosges Concours de pêche au Chalet des Pêcheurs de Bussang. Les 3 plus grosses truites seront récompensées. Les carpes capturées seront remises à l’eau. L’amorçage est strictement interdit. Une canne autorisée par personne, avec ou sans moulinet. Un repas au prix de 10€ est proposé : cuisse de poulet, frites, salade, fromage, glace. Le 1er enfant sera récompensé. Premier prix : un écran plat. Chaque participant aura droit à un lot de consolation. Réservation impérative par téléphone avant le 17 juillet. +33 3 29 61 50 65 dernière mise à jour : 2021-06-25 par

