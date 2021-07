Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-Loire Concours de pêche Beaulieu-sur-Loire Beaulieu-sur-loire Catégorie d’évènement: Beaulieu-sur-Loire

le dimanche 5 septembre

Venez participer au concours de pêche au coup ! Le concours est ouvert aux participants de 16 ans à 99 ans. La carte de pêche est obligatoire. Les pêcheurs béllocéens vous proposent dès 12 h de la restauration avec la traditionnelle friture, l’inscription dès 13h, puis à partir de 14h le concours de pêche au coup, vers 17h comptage et remise des prix. A noter que le 1er prix ado est un float tube. De nombreux lots sont à gagner avec 150€ pour le 1er prix adulte. Buvette sur place. Concours de pêche au coup organisé par les pêcheurs béllocéens. Concours adulte, ado (à partir de 16 ans). Restauration le midi avec de la friture au menu. Beaulieu-sur-Loire Place d’Armes, Beaulieu-sur-loire Beaulieu-sur-loire

2021-09-05T12:00:00 2021-09-05T18:00:00

