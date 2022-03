Concours de pêche aux Ursulines Thouars Thouars

Thouars Deux-Sèvres EUR 10 Le Thouet offre ses plus beaux méandres autour de Thouars. Sur toute sa longueur, il possède de multiples visages permettant au pêcheur de trouver son bonheur. Tantôt courante, tantôt dormante, l’eau sait réserver de belles surprises au pêcheur. Amateurs ou pêcheurs confirmés pourront s’en donner à cœur joie pour tenter de remporter le 1er prix de ce concours de pêche au coup (canne, anglaise, quiver)! La météo, le poste, le feeling, la connaissance de l’environnement, les techniques de pêche mais aussi un peu de chance feront sans nul doute la différence !

Les recettes seront reversées à la lutte contre le cancer.

Les recettes seront reversées à la lutte contre le cancer.

