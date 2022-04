Concours de pêche aux leurres en float tube Saint-Prest Saint-Prest Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Saint-Prest

Concours de pêche aux leurres en float tube Saint-Prest, 30 avril 2022, Saint-Prest. Concours de pêche aux leurres en float tube Saint-Prest

2022-04-30 07:00:00 – 2022-04-30 18:00:00

Saint-Prest Eure-et-Loir Saint-Prest 10 EUR 10 Samedi 30 avril à partir de 7h00 au plan d’eau du Gorges à Saint-Prest : Concours de pêche aux leurres en float tube. Organisé par les étudiants de l’IUT de Chartres. Réservation au 06 12 77 00 91. +33 6 12 77 00 91 Samedi 30 avril à partir de 7h00 au plan d’eau du Gorges à Saint-Prest : Concours de pêche aux leurres en float tube. Organisé par les étudiants de l’IUT de Chartres. Réservation au 06 12 77 00 91. pexels

Saint-Prest

dernière mise à jour : 2022-04-21 par OT CHARTRES

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Saint-Prest Autres Lieu Saint-Prest Adresse Ville Saint-Prest lieuville Saint-Prest Departement Eure-et-Loir

Concours de pêche aux leurres en float tube Saint-Prest 2022-04-30 was last modified: by Concours de pêche aux leurres en float tube Saint-Prest Saint-Prest 30 avril 2022 Eure-et-Loir Saint-Prest

Saint-Prest Eure-et-Loir