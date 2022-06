Concours de pêche aux carnassiers Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-ChirouzeSaint-Oradoux-de-Chirouze Catégories d’évènement: 23100

Saint-Oradoux-de-Chirouze

Concours de pêche aux carnassiers Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze, 12 juin 2022, Saint-Oradoux-de-ChirouzeSaint-Oradoux-de-Chirouze. Concours de pêche aux carnassiers 31 Rue de la Liberté Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze

2022-06-12 – 2022-06-12

Saint-Oradoux-de-Chirouze 23100 31 Rue de la Liberté Saint-Oradoux-de-Chirouze 23100 Saint-Oradoux-de-Chirouze Étang de Méouze, float 40€ par personne et bateaux par équipe de deux 80€, renseignements au 06 87 08 25 13 et inscriptions sur dossier. Le Syndicat Mixte de l’étang de Méouze organise un concours de pêche aux carnassiers (bateau et float tube). Étang de Méouze, float 40€ par personne et bateaux par équipe de deux 80€, renseignements au 06 87 08 25 13 et inscriptions sur dossier. 31 Rue de la Liberté Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze

dernière mise à jour : 2022-01-07 par

Détails Catégories d’évènement: 23100, Saint-Oradoux-de-Chirouze Autres Lieu Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze Adresse 31 Rue de la Liberté Ville Saint-Oradoux-de-ChirouzeSaint-Oradoux-de-Chirouze lieuville 31 Rue de la Liberté Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze Departement 23100

Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-ChirouzeSaint-Oradoux-de-Chirouze 23100 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-oradoux-de-chirouzesaint-oradoux-de-chirouze/

Concours de pêche aux carnassiers Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze 2022-06-12 was last modified: by Concours de pêche aux carnassiers Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze Saint-Oradoux-de-Chirouze 12 juin 2022 23100 Saint-Oradoux-de-Chirouze

Saint-Oradoux-de-ChirouzeSaint-Oradoux-de-Chirouze 23100