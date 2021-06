Yzeure Yzeure Allier, Yzeure Concours de pêche au coup individuel Yzeure Yzeure Catégories d’évènement: Allier

Yzeure

Concours de pêche au coup individuel Yzeure, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Yzeure. Concours de pêche au coup individuel 2021-07-03 08:00:00 08:00:00 – 2021-07-03

Yzeure Allier Yzeure Concours de pêche au coup en individuel au Plan d’eau des Ozières à Yzeure. lespecheursduvaldallier@gmail.com +33 6 80 96 32 23 http://www.federation-peche-allier.fr/133_30_aappma.html dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Yzeure Étiquettes évènement : Autres Lieu Yzeure Adresse Ville Yzeure lieuville 46.54518#3.37228