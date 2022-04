CONCOURS DE PECHE AU COUP Épinac, 12 juin 2022, Épinac.

CONCOURS DE PECHE AU COUP Épinac

2022-06-12 08:30:00 – 2022-06-16 10:30:00

Épinac 71360 Épinac

5 EUR Concours de pêche au coup

Les lots sont : 1er 90€, 2eme 70€, 3ème 50€, 4ème 1 jambon, 5ème 1rosette,etc. Tout pêcheur non bredouille sera récompensé. Le nombre de places est limitées et l’amorçage autorisé.

Permis non obligatoire. Début du concours 8h30 fin 10h30. La Buvette est sur place.

jos132@orange.fr

Concours de pêche au coup

Les lots sont : 1er 90€, 2eme 70€, 3ème 50€, 4ème 1 jambon, 5ème 1rosette,etc. Tout pêcheur non bredouille sera récompensé. Le nombre de places est limitées et l’amorçage autorisé.

Permis non obligatoire. Début du concours 8h30 fin 10h30. La Buvette est sur place.

Épinac

dernière mise à jour : 2022-03-30 par