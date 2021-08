Charencey Charencey Charencey, Orne Concours de pêche au coup Charencey Charencey Catégories d’évènement: Charencey

Concours de pêche au coup Charencey, 18 septembre 2021, Charencey. Concours de pêche au coup 2021-09-18 06:45:00 06:45:00 – 2021-09-18 Étang de Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY

Charencey Orne Charencey L'Amicale des pêcheurs de Saint-Maurice organise un concours de pêche au coup en 2 manches. Inscription au concours : 10€. Possibilité de manger sur place pour 15€ (Apéritif, boeuf bourguignon, purée de pommes de terre, gâteau au chocolat). +33 6 24 49 30 01

Détails Catégories d’évènement: Charencey, Orne Autres Lieu Charencey Adresse Étang de Saint-Maurice les Charencey SAINT MAURICE LES CHARENCEY Ville Charencey lieuville 48.64745#0.75363