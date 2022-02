CONCOURS DE PECHE AU COUP – CHALLENGE HENRI LAMBERT Dun-sur-Meuse Dun-sur-Meuse Catégories d’évènement: Dun-sur-Meuse

Meuse

CONCOURS DE PECHE AU COUP – CHALLENGE HENRI LAMBERT Dun-sur-Meuse, 18 juin 2022, Dun-sur-Meuse. CONCOURS DE PECHE AU COUP – CHALLENGE HENRI LAMBERT Dun-sur-Meuse

2022-06-18 – 2022-06-18

Dun-sur-Meuse Meuse Dun-sur-Meuse Concours de pêche – challenge « Henri Lambert » organisé par l’association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques (AAPPMA) – L’Ablette-La Rossette du Val Dunois. guitho54@aol.com +33 6 34 77 51 46 J. Merlier – L’Ablette La Rossette du Val Dunois

Dun-sur-Meuse

dernière mise à jour : 2022-02-15 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE

Détails Catégories d’évènement: Dun-sur-Meuse, Meuse Autres Lieu Dun-sur-Meuse Adresse Ville Dun-sur-Meuse lieuville Dun-sur-Meuse Departement Meuse

Dun-sur-Meuse Dun-sur-Meuse Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dun-sur-meuse/

CONCOURS DE PECHE AU COUP – CHALLENGE HENRI LAMBERT Dun-sur-Meuse 2022-06-18 was last modified: by CONCOURS DE PECHE AU COUP – CHALLENGE HENRI LAMBERT Dun-sur-Meuse Dun-sur-Meuse 18 juin 2022 Dun-sur-Meuse Meuse

Dun-sur-Meuse Meuse