CONCOURS DE PÊCHE AU CARNASSIERS DU BORD – POUANCÉ Ombrée d’Anjou, 8 octobre 2022, Ombrée d'Anjou. CONCOURS DE PÊCHE AU CARNASSIERS DU BORD – POUANCÉ

Etang de Saint-Aubin, Pouancé Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

2022-10-08 – 2022-10-08 15:00:00 Ombrée d’Anjou

Maine-et-Loire Ombrée d’Anjou EUR 15 15 Nombreuses animations : simulateur de pêche, vide-greniers spécial pêche…

Inscription sur le Facebook « Pêcheurs étangs pouancéens » Concours de pêche aux carnassiers du bord proposé à Pouancé, le 8 octobre 2022. +33 6 23 94 79 48 Ombrée d’Anjou

