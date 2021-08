Stenay Stenay Meuse, Stenay CONCOURS DE PÊCHE A STENAY Stenay Stenay Catégories d’évènement: Meuse

Stenay

CONCOURS DE PÊCHE A STENAY Stenay, 28 août 2021, Stenay. CONCOURS DE PÊCHE A STENAY 2021-08-28 09:30:00 09:30:00 – 2021-08-28 18:00:00 18:00:00 Rue du Port Meuse canalisée

Stenay Meuse Concours de pêche organisé par l’A.A.P.P.M.A de Stenay – Pouilly Rendez-vous à la capitainerie au port de Stenay pour les enfants.

Pour les adultes le concours se déroulera à l’étang de la dodanne. 9h30 : Tirage au sort des emplacements pour les enfants

10h-11h30 : Concours “enfants” (jusqu’à 14 ans)

13h15 : Tirage au sort des emplacements pour les Adultes

14h15-17h15 : Concours Adultes

18h : Remise des prix à la dodanne. Inscriptions chez les dépositaires de carte de pêche avant le vendredi 27/08

Inscriptions chez les dépositaires de carte de pêche avant le vendredi 27/08

Se munir d'une bourriche ou d'un sceau, le poisson sera pesé sur place et remis à l'eau. +33 3 29 80 64 05

